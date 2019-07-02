Son Dakika Haberleri: Madımak olaylarında ölenler 26. yılında anılacak
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Madımak olaylarında ölenler 26. yılında anılacak

48 dakika önce

Sivas'ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek.

Madımak olaylarında ölenler 26. yılında anılacak, System.String[]
Sivas'ta 1993 yılında yaşanan Madımak olaylarında hayatını kaybeden 35 kişi için anma etkinliği düzenlenecek. Anma etkinliği nedeniyle emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Sivas'ta 1993 yılında Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu ölen 35 kişi için anma etkilikleri düzenleniyor. Etkinliklere katılmak için Sivas dışından çok sayıda kişi otobüslerle kente gelirken, emniyet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Polis tarafından şehir girişlerinde durdurulan otobüslerdeki yolcuların kimlikleri kontrol edilerek, araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
Sivas, Güncel
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