Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenler Beşiktaş'ta anıldı - Son Dakika

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinliklerine gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 şair, ozan, düşünür ve yazar ile 2 otel görevlisi yaşamını yitirmişti. Tarihe, Madımak Otel Katliamı olarak geçen katliamda hayatını kaybedenler için Beşiktaş Cemevi ve Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Sivas'ı unutmayacağız, unutturmayacağız diyen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Her yıl 2 Temmuz'da bir araya geliyoruz. İnsanlığın utanç sayfalarından biri olan Madımak katliamını hiç unutmadık, asla unutmayacak ve unutturmayacağız. 28 yıl önce bugün insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas Katliamı'nda kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Nefrete karşı barışı, kine karşı kardeşliği, karanlığa karşı aydınlığı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

UNUTMAMAK MÜZESİ ZİYARET EDİLDİ

Akpolat, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu ve mumların yakıldığı yere karanfil bıraktı. Burada komşularıyla bir süre sohbet eden Başkan Akpolat Beşiktaş Cemevi'nden ayrıldıktan sonra Mustafa Kemal Kültür Merkezi'ne geçerek burada bulunan Unutmamak Müzesi'ni gezerek yetkililerden, müzede sergilenen eserler hakkında bilgi aldı. 35 sanatçının kendileri tarafından bir bölümü yakılmış eserlerinin sergilendiği müzedeki incelemelerinin ardından ziyaretçilere açılan defteri imzalayan Akpolat duygu dolu anlar yaşadı.