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Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı

41 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen grup, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.

Madımak'ta ölenler, Marmaris'te anıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bir araya gelen grup, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenleri andı.
Pir Sultan Kültür Abdal Derneği öncülüğünde CHP İlçe yönetim kurulu üyeleri ve 20 ayrı sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, dün saat 19.30 sıralarında, Madımak olaylarının 26'ncı yıl dönümü nedeniyle Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplandı. Topluluk adına basın açıklamasını Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Marmaris Şubesi Başkanı İlyas Toprak, yaptı. Yaşanan acıların hala tazeliğini koruduğundan bahseden Toprak, "Madımak Oteli hala yanıyor ve dostlarımızın 'yardım edin' çığlıkları hala kulaklarımızda çınlıyor. Toplumun vicdanında kanayan bir yara olan Sivas katliamında yitirdiklerimizin anılarına sahip çıkmak amacıyla, bu gerçekle tam anlamıyla yüzleşildiğine emin olana kadar Sivas'ta, Madımak Oteli önünde dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Anmayı erken yapmamızın nedeni, buradaki dostlarımızla 2 Temmuz günü Sivas'ta olacak olmamız" dedi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı anma açıklaması alkışlarla son buldu, grup sessizce dağıldı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:48 Kaynak: DHA
Sivas, Marmaris, Güncel
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