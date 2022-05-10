Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti

10.05.2022 20:18
Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti

Sivas'ta madımak toplarken kaybolan çocuk ekipleri alarma geçirdi.

Sivas'ta madımak toplarken kaybolan çocuk ekipleri alarma geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmanın ardından çocuk bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Merakum mevkiinde madımak toplayan aile yanlarında çocuklarını da götürdü. Bir süre sonra 4 yaşlarındaki Poyraz Efe gözden kaybeden aile çocuklarını aramaya başladı. 3-4 saat çocuğu aramalarına rağmen bulamayan aile durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerime jandarma, polis, AFAD ve komando ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ekipleri tarafından çocuk yarım saat süren çalışmanın ardından bulundu. Çocuklarına sağlıklı bir şekilde kavuşan aile büyük sevinç yaşadı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı Sivas'ta inşaat ve bahçeden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 kişi yakalandı Son dakika haberi: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı Son dakika haberi: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

Jandarma, Sivas, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti - Son Dakika


Son Dakika
20:14 Babası vefat eden Fazıl Say'a "Gözümden düştü" dediği İmamoğlu'ndan başsağlığı paylaşımı geldi
19:36 İsrail'den Türkiye'ye gelmek için kalkış yapacak uçaktaki yolculara "kaza yapan uçak" fotoğrafları gönderildi!
19:28 Sanat dünyasının tepki gösterdiği gece müzik yayın saati 01.00'e uzatıldı
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 20:26:38. #1.12#
SON DAKİKA: Madımak toplarken kayboldu, ekipler alarma geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement