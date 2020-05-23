Madison Sqaure Park'ta 'sosyal mesafe' çemberi - NEW - Son Dakika
Madison Sqaure Park'ta 'sosyal mesafe' çemberi - NEW
New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için New York'luların uğrak yeri olan Madison Square Park'a çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.
New York'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması için New York'luların uğrak yeri olan Madison Square Park'a çemberli sosyal mesafe uygulaması başlatıldı.
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23.05.2020 07:54:06. #1.13#
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