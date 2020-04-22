Mado firması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir'deki Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklara tatlı ve dondurma ikram etti.

Mado'nun Ege Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında, İzmir Valiliği Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan minikleri ziyaret etti, onların bayramını kutladı.

Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl coşku içinde kutlayamadıklarını söyledi.

23 Nisan tarihinin çok önemli olduğunu belirten Alabey, "Firma olarak her 23 Nisan'da okullarda etkinliklerimiz oluyordu. Ancak bu sene salgından dolayı tüm programlar iptal oldu. Bizler de sevgi evlerinde kalan çocuklarımızın bayramını kutlamak istedik. Onlara tatlı ve dondurma ikram ettik. Onların yüzünü güldüğünü görmek bizim için çok önemli." diye konuştu.

Karşıyaka Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Hasan Özdemir de ziyaret ve hediyeleri için firma yetkililerine teşekkür etti.