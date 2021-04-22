MADO'dan çocuklara dondurma ikramı - Son Dakika

Dondurma firması MADO, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İzmir'de çocuklara dondurma dağıttı.

Firmanın Ege Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 23 Nisan'da çocuklara dondurma dağıtımının geleneksel hale getirdikleri bildirildi.

Bu çerçevede Çevre Eğitim Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfının İzmir'deki tesislerine ziyaret edildiği vurgulanan açıklamada, salgın tedbirlerine dikkat ederek çocuklara özel hazırlanmış dondurma ve pasta ikramında bulunulduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MADO Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, önceki yıllarda coşkulu bir biçimde kutladıkları 23 Nisan etkinliklerini salgın nedeniyle iptal ettiklerini belirtti.

Buna rağmen tedbirlerden taviz vermeden çocuklara dondurma ve pasta dağıttıklarını ifade eden Alabey, "Bu süreçte bize kapılarını açan Çevre Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı İmren Aykut hanımefendiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.