Mado'dan sağlık çalışanlarına

Mado firması, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Türkiye'nin birçok kentindeki sağlık çalışanlarına tatlı ikram etti.

Firmanın Kahramanmaraş merkez fabrikası olmak üzere Ege, İç Anadolu ve Marmara Bölge müdürlükleri, Kovid-19 salgınına karşı mesai harcayan sağlık personelini yalnız bırakmadı. Mado Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları da Kovid önlemleri kapsamında gece gündüz görevlerinin başında olan sağlık çalışanlarını hastanelerde ziyaret etti.

Mado Ege Bölge Müdürü Mustafa Alabey, yaptığı açıklamada, devletin tüm kurumlarıyla koronavirüs pandemisiyle mücadele ettiğini söyledi.

Böyle bir süreçte millet olarak bir ve beraber olmanın çok önemli olduğunu belirten Alabey, "Şirket olarak, başkalarının hayatını kurtarmak için kendi canlarını tehlikeye atan sağlık çalışanlarımıza moral vermek istedik. Türkiye'nin birçok şehrinde olduğu gibi İzmir'de de hastanelerimizi ziyaret ettik sağlık çalışanlarımıza tatlı ikram ettik." dedi.

Salgının en kısa sürede bitmesini temenni ettiklerini dile getiren Alabey, bu süreçte vatandaşların evlerinde kalarak kahraman sağlık çalışanlarına destek olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.