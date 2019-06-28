Son Dakika Haberleri: Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli
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Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli

1 saat önce

6 çocuk annesi Madonna, çocuklarını her okula gönderdiğinde, eve geri gelmeyecekleri yönünde korku duyduğunu itiraf etti.

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6 çocuk annesi Madonna, çocuklarını her okula gönderdiğinde, eve geri gelmeyecekleri yönünde korku duyduğunu itiraf etti.
Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02 
Madonna, Magazin
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