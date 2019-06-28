Madonna Çocuklarının Güvenliği İçin Endişeli
1 saat önce
6 çocuk annesi Madonna, çocuklarını her okula gönderdiğinde, eve geri gelmeyecekleri yönünde korku duyduğunu itiraf etti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:02
6 çocuk annesi Madonna
, çocuklarını her okula gönderdiğinde, eve geri gelmeyecekleri yönünde korku duyduğunu itiraf etti.
Müge Anlı'yı Güven Bana'da çileden çıkaran yarışmacı!
Yıldız Tilbe ve kızı Sezen'in benzerlikleri herkesi şaşırttı
Şarkıcı Yonca Evcimik, karın kaslarını göstermek için pantolonunun düğmesini açarak poz verdi
Çocuklar Duymasın'ın Havuç'u Baran Erdoğan kaslı fotoğrafıyla tam not aldı!