Son Dakika Haberleri: Madonna konserini iptal etti
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Madonna konserini iptal etti

6 saat önce

Madonna, ağrıları sebebiyle Madame X turnesi kapsamında Boston'da vereceği 3 konserini iptal etti.

Madonna konserini iptal etti, System.String[]

Madonna, ağrıları sebebiyle Madame X turnesi kapsamında Boston'da vereceği 3 konserini iptal etti.


Fischerspooner grubunun "God Control" parçasını telif ödemeden albümünde yer verdiği gerekçesiyle suçlanan 61 yaşındaki yıldız, sağlık sorunlarında bahsederek ağrılarının dayanılmaz olduğunu ve dinlenmesi gerektiğini söyledi. Madonna sağlık sorunu hakkında detay paylaşmadı.

Madonna, Boston, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:44 
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