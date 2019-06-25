Madra Dağı'nda makilik yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIBalıkesir'de, Madra Dağı eteklerinde kalan Havran ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
KONTROL ALTINA ALINDI
Balıkesir'de, Madra Dağı eteklerinde kalan Havran ilçesinin kırsal Büyükdere Mahallesi'ndeki makilikte çıkan yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlere 2 helikopter ve 7 arazöz ile 25 işçi ve 6 teknik elemanla müdahale edildi. Yangında 5 hektarlık alanda örtü tahribatı oluştuğu, 5 hektarlık zeytinliğin de yandığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),
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