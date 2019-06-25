Son Dakika Haberleri: Madra Dağı'nda orman yangını
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Madra Dağı'nda orman yangını

1 saat önce

BALIKESİR'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı.

Madra Dağı'nda orman yangını, System.String[]
BALIKESİR'in Havran ilçesindeki Madra Dağı eteklerindeki Akçapınar mevkiinde makilik alanda yangın çıktı. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Havran ilçesi Akçapınar mevkiinde çam ormanlarının bulunduğu makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına Balıkesir Oran Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Bir helikopter ile 5 arazöz ile müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarına 13 işçi katılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Havran İtfaiye Amirliği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Bölgede kuvvetli esen poyraz, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
 


- Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:01 Kaynak: DHA
Havran, Balıkesir, Madra Dağı, Güncel
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