Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu

09.07.2022 09:45

Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturduBALIKESİR Balıkesir'in Havran ilçesinde Madra Dağları eteklerinde, ormanlık alanda yanarak alev topuna dönen otomobile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu

BALIKESİR Balıkesir'in Havran ilçesinde Madra Dağları eteklerinde, ormanlık alanda yanarak alev topuna dönen otomobile Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Havran Orman İşletme Şefliği ormanlık alanı içerisinde kalan Ayrancı Mevkii-Hüseyinbeşeler Mahallesi arasındaki asfalt yol üzerinde seyir halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yanan 35 KPS 56 plakalı otomobile kısa sürede alev topuna döndü. Yangına ilk olarak Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri iki arozöz ile müdahale ederek olması muhtemel bir orman yangınının önledi. Söndürme ve soğutma çalışmalarına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de katıldı. Ekiplerin hızlı ve can siperane çalışması ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Otomobil yol ortasında alev topuna döndü Otomobil yol ortasında alev topuna döndü TEM'de tır alev topuna döndü TEM'de tır alev topuna döndü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 10:44:35. #1.12#
SON DAKİKA: Ormanlık alanda alev topuna dönen otomobil panik oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement