Madran Dağı'nda Mahsur Kalan 5 İşçi Kurtarıldı
1 saat önce
Aydın'ın Çine ilçesinde kar nedeniyle Madran Dağı'nda mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.
Aydın
'ın Çine
ilçesinde kar nedeniyle Madran Dağı'nda mahsur kalan 5 işçi kurtarıldı.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Madran Dağı'ndaki rüzgar santralinde çalışan 5 işçi, kar yüzünden mahsur kalınca bölgeye ekip yönlendirildi.
Tipi ve kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, işçileri kurtardı.
İşçiler, Çarşamba
gününden beri bölgede mahsur kaldıklarını belirtti.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
, kış boyunca ekiplerin 24 saat esasına göre hazır beklediğini, ihtiyaç duyanların "444 40 09" numaralı hızlı çözüm merkezi veya itfaiyenin 110 numaralı acil hattını aramaları gerektiğini bildirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:55 Kaynak: AA
İzmir'de Heyelanla Birlikte Köprü Çöktü, İşçiler Mahsur Kaldı
Genç Adam, Kooperatif Müdürü Olan Babasını 6 Yerinden Bıçakladı
Soma'da Maden Kazası Yine Can Aldı: 1 Ölü, 1 Yaralı
ABD Başkanı Trump'ı Tuvalet Fırçası Haline Getirdiler