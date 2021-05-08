Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon Sabalenka

Madrid Açık toprak kortta ilk zaferini kazanan Belaruslu tenisçi, kariyerindeki 10. şampiyonluk kupasını elde etti.

Sabalenka, 1 saat 39 dakika süren müsabakada 6-0, 3-6 ve 6-4'lük setlerle güçlü rakibi Barty'i 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İspanya 'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının finalinde, dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Avustralyalı Ashleigh Barty ile klasmanın 7. basamağındaki Belaruslu Aryna Sabalenka karşılaştı.

Madrid Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Ashleigh Barty 'i 2-1 mağlup eden Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

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