Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi - Son Dakika

Madrid Belediyesi, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi
14.01.2021 16:16
Kardan kapanmış yollar Yol açma çalışmaları Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden...
Kardan kapanmış yollar
Yol açma çalışmaları
Yoğun yağıştan kopmuş ağaçlar
Kar küreme çalışmaları MADRİD - Madrid Belediyesi geçen hafta sonu etkili olan yoğun kar yağışı ve ardından gelen soğuk hava dalgasından kentte 1 milyar 398 milyon avroluk zarar olduğunu açıklayarak, İspanya hükümetinden afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
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