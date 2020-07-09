Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü - Son Dakika

Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü

İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz, profesyonel kariyerindeki başarıları ve doğduğu kent Madrid'in tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Madrid Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz, profesyonel kariyerindeki başarıları ve doğduğu kent Madrid'in tanıtımına sağladığı katkı nedeniyle Madrid Belediyesi tarafından ödüllendirildi.

Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti

Madrid Belediyesi'nde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida'nın verdiği plaketle kültür ve tanıtımdan sorumlu "Madrid Büyükelçisi" unvanını alan Sanz, "Bunu her zaman büyük gururla taşıyacağım. Madrid'in iyi bir büyükelçisi olmayı umuyorum." dedi.

Madrid'in Moratalaz Mahallesi'nde dünyaya gelen 51 yaşındaki Sanz, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle birçok kültür sanat etkinliğinin iptal edildiği şehirde babasının evinin yakınlarında geçen pazar günü sürpriz şekilde kısa bir konser verdi.

Madrid Belediyesi de Sanz'ın bu jestine karşılık şarkıcının konser verdiği köprünün adını değiştirdi. Yıldız Köprüsü olarak bilinen köprünün yeni adı, İspanyol şarkıcının burada söylediği şarkının ismine atıfla Kırık Kalp Köprüsü oldu.

Sanz, köprüde verdiği konserle ilgili olarak, "Gençken müzisyen olma dileğimi bu köprünün üzerinde tutmuştum ve gerçek oldu. Bu köprünün, Madrid gibi sihirli bir yanı olduğunu söyleyebilirim. Madrid nasıl tüm dünyaya kucak açıyorsa bu köprü de aynı." dedi.

Ülke dışında en çok tanınan İspanyol şarkıcılardan biri olan ve 23 kez Latin Grammy ödülü alan Alejandro Sanz'ın tüm dünyada 25 milyondan fazla albümü satıldı.

Jose Luis Martinez, Alejandro Sanz, Madrid, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:27 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

19:52 Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı 19:18 Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı 18:02 Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu 17:57 Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi 17:56 Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı 17:51 Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak 17:39 Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 07:22 Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
00:21
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
00:20
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
00:08
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
00:05
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
23:24
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
23:20
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
22:45
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
22:38
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
21:41
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
21:12
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 01:09:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Madrid Belediyesinden İspanyol şarkıcı Alejandro Sanz'a kariyer ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]