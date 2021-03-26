Madrid'de aktivistlerden iklim değişikliğine dikkati çekmek için eylem - Son Dakika

Dünya İklim Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup aktivist, iklim değişikliğine karşı eylem yaptı.

İklim değişikliğine dikkati çekmek için uluslararası boyutta başlatılan "Yokoluş İsyanı" adlı harekete bağlı aktivistler, Madrid kent merkezindeki, Sağlık, Tüketim ve Sosyal Refah Bakanlığı binası önünde toplandı.

Trafiği kapatan aktivistler, İspanya'da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadelede verdiği sözleri tutmadığını savunarak, tepkisini göstermek için yolu boş sandalyelerle doldurdu.

Madrid Yokoluş İsyanı Sözcüsü Patricia Herrero, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin dünyanın birinci sorunu olduğunu savunarak "Siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi bir kez daha insan sağlığının ve çevrenin korunmasının önüne geçti. Bugün Kovid-19, yarın iklim değişikliği. Harekete geç" çağrısında bulundu.

Aktivistlerden Candela da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hükümetlerin, iklim değişikliğine karşı uygulayacakları gerçek planları açıklamalarını istiyoruz. İklim değişikliği üzerine tartışmalar açılmalı ve ne tür bir sorunla karşı karşıya olduğumuz net olarak belirlenmelidir. Bu tip eylemlere ihtiyacımız var. Bilim, eğer hiçbir şey yapmazsak büyük bir tehditle karşı karşıya olduğumuzu bizlere söylüyor." dedi.