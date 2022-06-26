Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı

26.06.2022 14:37

NATO'nun 28-30 Haziran'daki zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri düzenledi.

NATO'nun 28-30 Haziran'daki zirvesine ev sahipliği yapan İspanya'nın başkenti Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri düzenledi.

İspanya'daki sol ve komünist görüşlü sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısıyla organize edilen "Barış için: NATO'ya hayır" başlıklı gösteriye, koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı Birleşik Sol (IU) ve Podemos partilerinin temsilcileri de destek verdi.

Kent merkezinde yapılan yürüyüşte, NATO karşıtı pankartlar taşınıp, "Savaşlara hayır", "NATO'ya hayır", "NATO üsleri dışarı", "Askeri harcamalar yerine okul ve hastane yapın" sloganları atıldı.

Gösteriyi organize eden İspanyol STK'lerin temsilcileri, Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nin "savaş yanlısı bir zirve" olduğunu savundu.

Koalisyon hükümeti ortakları arasında NATO tartışması

Diğer yandan Madrid'deki NATO Zirvesi, ülkedeki koalisyon ortağı partiler arasında da tartışma yarattı.

Koalisyonun küçük ortağı Unidas Podemos ittifakına bağlı bakanlar, NATO'nun politikalarını eleştirip, zirveyi protesto etti.

Hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinden olan Savunma Bakanı Margarita Robles ise yaptığı açıklamada, NATO karşıtlarının "açık bir şekilde azınlık" olduğunu belirterek "Gösteri yapanlara saygı duysam da barış onların malı değildir. Hepimiz barış için çalışıyoruz." dedi.

Elcano Enstitüsünün hafta içinde yayımladığı ve "İspanyolların yüzde 83'ünün NATO'ya açık ve net bir destek verdiğinin" belirtildiği anket sonucunu hatırlatan Robles, Madrid'de yapılan gösterinin İspanya'nın imajına zarar verdiğini kaydetti.

Robles, "Sadece barıştan konuşmak yeterli değil, barış için çalışmak gerekiyor. Barışı korumanın ve barış için çalışmanın en iyi yolu, NATO tarafından alınan kararlarda olduğu gibi caydırıcı politikalardır." dedi.

Hükümet, "Barış için Devlet Platformu" adlı örgütün 29 Haziran'da Madrid'de yapmak istediği NATO karşıtı gösteriyi ise güvenlik gerekçesiyle yasakladı.

İspanya hükümeti, Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak ve 44 ülkeden devlet veya hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağı NATO Zirvesi'ni organize etmek için yaklaşık 50 milyon avro harcadığını açıklamıştı.

YORUMLAR
500
Ekvador'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor Ekvador'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:22 Oğluna süt almaya giden babanın ölümüne sebep olmuştu! O sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı
16:16 58 hekimle 6,5 saat toplantı yaptı! Bakan Koca: Hekimin mesleğini icra edemediği bir noktaya doğru gidiyoruz
16:15 96. Gazi Koşusu için heyecan dorukta! Yarışseverler, Veliefendi Hipodromu'nu doldurdu
16:14 Konuşamayan çocukları için papaza gidip 8 bin lira vermişler: Dana, eşek dili yedirin
16:13 Jose Mourinho, Abdülkadir Ömür'e gözünü dikti! Milli futbolcu için Roma adım attı
15:28 Dayaktan kaçıp kendini tuvalete kilitledi ama kurtulamadı! O anlar kameralarda
15:26 İBB, Cevizlibağ-Yenibosna metrobüs yolunun yenileme çalışmaları bu gece başlayacağını duyurdu!
15:24 Sergen Yalçın'ın yeni adresi şaşkınlık yarattı! YouTube kanalında yorumcu olacak
15:22 Hüseyin Çelik'ten dikkat çeken açıklama: Kendilerini MHP'ye mahkum ettiler
15:21 Türkiye'nin en ölümcül yılanı olarak biliniyor! Korkutucu engerek, ağaç tepesinde görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 16:59:13. #1.13#
SON DAKİKA: Madrid'de binlerce kişi NATO karşıtı gösteri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement