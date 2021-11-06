Madrid'de bir sirke ait 8 deve ve bir lama sokakta bulundu - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir sirke ait olduğu belirtilen 8 deve ve bir lama, sabaha karşı kent sokaklarında serbest halde dolaşırken bulundu.

Madrid Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 8 deve ve bir lamanın saat 05.00 sıralarında bir cadde üzerinde görülmesi üzerine hayvanların ait olduğu sirkin yetkililerinin çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, hayvanların kontrollü bir şekilde barınaklarına götürüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Quiros Sirki, olayın "radikal hayvan hakları örgütleri" tarafından yapılmış bir sabotaj olduğunu iddia etti.

Hayvan hakları örgütlerine bağlı aktivist bir grup tarafından son birkaç yıldır gece gündüz rahatsız edildiklerini aktaran sirk yetkilileri, ilk defa sirk hayvanlarının serbest bırakılmadığını, geçen aylarda da kafesleri açılan aslanların sokaklardan toplandığını söyledi.