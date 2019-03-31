Madrid'de "Büyük Şehirlere Göçe" Karşı Gösteri

İspanya'da altyapı ve istihdam eksikliğinden dolayı son yıllarda giderek artan büyük şehirlere göç sorununa dikkati çekmek için başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

İspanya'da altyapı ve istihdam eksikliğinden dolayı son yıllarda giderek artan büyük şehirlere göç sorununa dikkati çekmek için başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.



Soria ve Teruel başta olmak üzere ülkedeki 23 il ve 90 kadar sivil toplum kuruluşunun organizasyonunda Madrid kent merkezinde toplanan binlerce kişi "Boşalan İspanya'ya Dönüş" pankartı açarak yürüdü.



İspanya'da ilk defa büyük kentlere göç sorununun ciddi boyutta gündeme getirilmesi açısından önem arz eden gösteriye katılan İspanyollar, "Artık vaatler yetmiyor, icraat, yatırım istiyoruz." sloganı attı.



"Soria Ya!" ve "Teruel Existe" gibi sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, siyasetçilerden özellikle hızlı tren altyapısı ve yerel turizme yönelik yatırımlar beklediklerini söyledi.



İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, ülkedeki 14 ilde azalan nüfus sorununun "kritik" düzeyde olduğu belirtildi. Bu illere bağlı, nüfusun binden az olduğu köy ve kasabaların yaklaşık yüzde 80'inin tamamen boşalma riskiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

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