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Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü
6 saat önce
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.
İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.
Vaka sayısının 40 bine yaklaştığı ülkede koronavirüs büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de en az bin 200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:02
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