Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü - Son Dakika Dünya

Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.

Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.


Vaka sayısının 40 bine yaklaştığı ülkede koronavirüs büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de en az bin 200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Koronavirüs, İspanya, Madrid, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:02 

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