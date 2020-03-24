Madrid'de buz pateni pisti Covid-19 kurbanlarına yönelik morga dönüştürüldü

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir buz pateni merkezi, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 kurbanlarının nakledileceği morga dönüştürüldü.



Vaka sayısının 40 bine yaklaştığı ülkede koronavirüs büyük bir hızla yayılırken başkent Madrid'de en az bin 200 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.