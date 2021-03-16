Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti - Son Dakika

Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti

16.03.2021 16:25

İspanya'nın başkenti Madrid'de hasta ilk kabul doktorları, Kovid-19'dan dolayı profesyonel hayatlarında yaşadıkları zorlukları protesto etmek için gösteri yaptı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de hasta ilk kabul doktorları, Kovid-19'dan dolayı profesyonel hayatlarında yaşadıkları zorlukları protesto etmek için gösteri yaptı. Kent merkezindeki Retiro Park'ta toplanan doktorlar, hastanelerdeki uzun kuyrukları, yoğunluktan hastaları çok kısa sürede ve geçiştirerek tedavi etmek zorunda kaldıklarını sanatsal bir performansla göstermeye çalıştı. Doktorlar, özerk yönetimden daha fazla yatırım ve sağlık çalışanı talep etti. Madrid'de geçen hafta süresiz greve başlayan doktorlar, yerel yönetimde erken seçime gidilme kararı alınmasının ardından grevlerini askıya aldıklarını açıklamıştı.

Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti
Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti
Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti
Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti

Protesto, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madrid'de doktorlar Kovid-19'dan yaşadıkları yoğunluğu protesto etti - Son Dakika


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