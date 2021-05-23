Madrid'de "Filistin'e destek, ateşkese saygı" yürüyüşü - Son Dakika

Madrid'de "Filistin'e destek, ateşkese saygı" yürüyüşü

23.05.2021 15:53
Madrid'de

İspanya'nın başkenti Madrid'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla "Filistin'e destek, ateşkese saygı" yürüyüşü düzenlendi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla " Filistin'e destek, ateşkese saygı" yürüyüşü düzenlendi.

ABD Büyükelçiliği önünde toplanan kalabalık, Filistin'e yönelik tutumundan dolayı ABD yönetimini kınayan bildiri okuyup, buradan İsrail Büyükelçiliğine yürüdü.

Bildiride, ABD Başkanı Joe Biden'e, "Filistin'deki işgale, insan hakları ihlallerine son" çağrısı yapılarak, Filistin devletinin başkentinin Kudüs olarak tanınması istendi.

"Terörist İsrail", "Yaşasın Filistin", "İşgale son" sloganları atan göstericiler, "Özgürlük, adalet ve eşitlik. Filistin için insan hakları. İsrail'in suç ve soykırım rejimine son." yazılı pankart açtı.

Tüm dünyanın Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğuna vurgu yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, uluslararası topluma, İsrail ve Filistinli taraflar arasında varılan ateşkese uyulmasını garanti etmesi çağrısı yaptı.

Yürüyüşe katılan Filistin'in Madrid Büyükelçisi Musa Odeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in işgaline, soykırımına, saldırılarına karşı tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da gösteriler devam ediyor. Bizim bu haklı mücadelemize destek veren, İsrail'in devlet terörüne karşı çıkan tüm dünyadaki göstericilere teşekkür ediyoruz." dedi.

Büyükelçi Odeh, İsrail'in sürekli olarak anlaşmadan kaçtığını ve sadece zaman kazanmaya çalıştığını vurgulayarak, "Halkımız, haklarını yeniden inşa edebilmek, işgalcileri Filistin topraklarından sürüp, barış içinde yaşayabilmek için mücadeleye devam etmekte kararlıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 kişi yaşamını yitirmiş, 1400'den fazla kişi yaralanmış ve 120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Filistin, İspanya, İsrail, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madrid'de 'Filistin'e destek, ateşkese saygı' yürüyüşü - Son Dakika


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