Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları "süresiz greve" başladı - Son Dakika

Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları "süresiz greve" başladı

10.03.2021 16:29

Edinilen son dakika gelişmesine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul doktorları, personel eksikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmaması gerekçesiyle "süresiz greve" gitti.

İspanya'nın başkenti Madrid'de görev yapan ilk hasta kabul doktorları, personel eksikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmaması gerekçesiyle "süresiz greve" gitti.

Madrid özerk yönetiminde görev yapan, aile hekimlerinin de arasında bulunduğu yaklaşık 5 bin doktoru kapsayan greve, katılımın yüksek olduğu bildirildi.

Madrid'deki doktorlar sendikası AMTYS, grev nedeniyle yüzde 70'lik asgari hizmetin garanti edildiğini, Kovid-19 aşılamalarının da grevden etkilenmeyeceğini duyurdu.

Grev sebebiyle Madrid'in Chamberi Mahallesi'nde eylem yapan bir grup doktor, çok zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Artık daha fazla tahammül edecek durumda değiliz. Bu ritimle devam edersek, Madrid'de aile hekimi ve çocuklara bakacak doktor kalmayacak." dedi.

"Her hasta için en fazla 2-3 dakika süremiz var"

AA muhabirine açıklama yapan AMTYS Sendikası Üyesi Doktor Alicia Martin Lopez de "Artık daha fazla tolerans gösterecek durumda değiliz. Çok zor şartlarda çalışıyoruz, muayene kalitesi çok düştü. Hasta ile doktor arasındaki ilişki büyük ölçüde zarar gördü. Kovid-19 nedeniyle hastalara yetişemiyoruz. Madrid'de ilk hasta kabul servisinde mevcut durumda 1500 doktor eksiğimiz var." diye konuştu.

Eylül 2020'de yaptıkları grevin Madrid özerk yönetimiyle başlatılan müzakerelerden dolayı durdurulduğunu ancak geçen 6 ayda verilen sözlerin tutulmadığını vurgulayan Lopez, şunları söyledi:

"Halkın ve siyasetçilerin dikkatini artık kendi üzerimize çekmek için süresiz grevden başka çaremiz kalmadı. Bu siyasi bir grev değil. Kaliteli ve onurlu çalışma şartları istiyoruz. Maaşlar çok az, çalışma şartları tahammül edilemeyecek durumda. Günlük hasta sayımız 80'i buluyor. Her hasta için en fazla 2-3 dakika süremiz var. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Birçok meslektaşımız diğer ülkelere gitti."

71 bin 727 kişi hayatını kaybetti

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri İspanya'da şimdiye kadar salgın nedeniyle 3 milyon 164 bin 983 vaka tespit edildi, 71 bin 727 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki 17 özerk yönetim arasından Madrid, 597 bin 385 vaka ve 14 bin 211 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları süresiz greve başladı
Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları süresiz greve başladı
Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları süresiz greve başladı
Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları süresiz greve başladı

İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Madrid'de ilk hasta kabul doktorları 'süresiz greve' başladı - Son Dakika


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