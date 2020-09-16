Madrid'de kadın dilencileri aşağılayan PSV taraftarlarına 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Madrid'de kadın dilencileri aşağılayan PSV taraftarlarına 3 ay hapis cezası

İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, 2016'da Madrid'deki Mayor Meydanı'nda bir grup kadın dilencinin aşağılanması olayına karışan Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının 4 taraftarına, 3'er ay hapis cezası verdi.

Madrid'de kadın dilencileri aşağılayan PSV taraftarlarına 3 ay hapis cezası, System.String[]

İspanya'da Madrid İl Mahkemesi, 2016'da Madrid'deki Mayor Meydanı'nda bir grup kadın dilencinin aşağılanması olayına karışan Hollanda'nın PSV Eindhoven takımının 4 taraftarına, 3'er ay hapis cezası verdi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianame sonrasında görülen davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık 4 taraftara 3'er hapis cezası ve 1500'er avro para cezası verildiğini açıkladı.

Suçlarını ve cezayı kabul eden PSV taraftarlarının ayrıca Çingene Kadınlar Ulusal Federasyonuna hitaben gönderdikleri mektupta özür diledikleri bildirildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında 15 Mart 2016'da oynanan Atletico Madrid-PSV Eindhoven maçı için Madrid'e gelen Hollandalı taraftarlardan bir grup, kentteki Mayor Meydanı'nda dilencilik yapan Roman kökenli göçmen kadınların üzerine bozuk para ve kutu bira atıp, önlerinde kağıt 5 avro yakmıştı.

Olay, uluslararası boyutta tepki çekmişti.

Eindhoven, Hollanda, Madrid, Kadın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madrid'de kadın dilencileri aşağılayan PSV taraftarlarına 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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