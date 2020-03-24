Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek - Son Dakika

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Madrid'de koronavirüsten ölenlerin cesedi, morg olarak buz pistinde bekletilecek
6 saat önce
İspanya'da Kovid-19'dan ölümlerin en fazla olduğu Madrid'de defin işleminin durdurulmasından dolayı cesetler buz pistine konulacak.
İspanya'da Kovid-19'dan ölümlerin en fazla olduğu Madrid'de defin işleminin durdurulmasından dolayı cesetler buz pistine konulacak
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:34 Kaynak: AA
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