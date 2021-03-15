Madrid'de Kovid-19 aşısı olan yaşlılar şehir manzarasını izledi - Son Dakika

İspanya'nın başkenti Madrid'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı yaklaşık 1 yıldır çok kısıtlı bir hayat yaşayan 80 yaş üstü yaşlıların aşı sonrası normal hayata dönüşlerini teşvik etmek için organizasyonlar düzenlenmeye başladı.

İlk olarak geçen haftalarda Kovid-19 aşılarını olan bakımevlerindeki yaşlıları bir gösteri izlemek için tiyatroda toplayan sivil yardım kuruluşları, şimdi de Madrid şehrinin en iyi manzarasının görüldüğü bir otelin çatısında yaşlıları bir araya getirdi.

"Mensajeros de la Paz" (Barış Mesajcıları) adlı dernek, Kovid-19 ikinci aşılarını tamamlayan ve bakımevlerinde kalan, 80 yaş üstü yaklaşık 20 kişiyi, 100 metre yüksekliği olan, 27 katlı Riu Plaza Espana otelinin terasına getirdi.

AA muhabirine konuşan Mensajeros de la Paz derneğinin kurucusu ve başkanı olan, 84 yaşındaki Angel Garcia Rodriguez, "Bugünün gelmesini hepimiz düşlüyorduk. Hükümet, sağlıkçılar, hepimiz bugünü bekledik ve nihayet geldi. Tüm önlemlere uymaya, tedbirli olmaya devam ediyoruz ama artık dışarı çıkabilir, güneşlenebiliriz." ifadelerini kullandı.

Maske ve sosyal mesafeye her zaman dikkat ettiklerini, aşı olduktan sonra artık daha fazla dışarıya çıktıklarını söyleyen 86 yaşındaki Ana Maria da "Sokağa çıkmak, hareket etmek hoşuma gidiyor. Kendimi harika hissediyorum. Buradan Madrid'i izlemek de çok güzel. Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim." dedi.

"Heyecanlandım, mükemmel bir yer." diyen Jose de "Bu binayı uzaktan görüyordum ama şimdi içinde olunca, terasta dolaşınca çok daha iyi. Bu kadar yüksekte olmak, manzarayı seyretmek bana çok güzel hisler verdi." şeklinde konuştu.

Avrupa'da pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, şimdiye kadar Kovid-19 aşısı olanların sayısı birinci dozda 5 milyon, ikinci dozda 1,5 milyonu geçti.