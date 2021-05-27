Madrid'de Kovid-19 salgını nedeniyle 1 yıldır kapalı olan sanat fuarları açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, yeni vaka ve can kayıplarının azalması ve 9 Mayıs'ta olağanüstü halin sonlandırılmasıyla adım adım normalleşmeye geçilmesinin ardından sanatsal faaliyetler yeniden başladı.

Başkent Madrid'de "Art Madrid" adıyla 26-30 Mayıs tarihlerinde açılan çağdaş sanat fuarı, yaklaşık 1 yıl aradan sonra bu sektörde ilk olurken normalleşmeye geçiş açısından da diğer sektörlere örnek oldu.

Ulusal ve uluslararası 31 sanat galerisinin ve 150'den fazla sanatçının eserinin yer aldığı fuarda, Kovid-19 salgınından dolayı hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralları uygulanıyor.

Madrid Özerk Yönetim Hükümetinin Spor, Turizm ve Kültür Bakanı Andrea Levy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Birçok şey gibi sanatın da durması zorlu bir yıldan sonra Madrid'in tekrar sanat fuarlarına açılması hem sektör hem de sanatseverler açısından çok önemli." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan, Madrid ve Barselona'daki bir sanat galerisinin çalışanı Marta Priseriano da "Gerçekten salgından dolayı çok zor bir yıl geçirdik. İlk günden itibaren galerilerimizi kapatmak zorunda kaldık. İnternetten satış bir yıl öncesinde kullanmadığımız bir yöntem olmamasına rağmen salgından dolayı bunu öğrenip ayakta kalabilmek için eserlerimizi internet üzerinden satışa çıkarmaya başladık. Ancak yakından görerek bir sanat eserini almak çok farklı. Şimdi bu tip fuarlarla normalleşmeye dönmeye çalışıyoruz. Bizler gibi insanların da aynı heyecanı taşıdığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sinema ve tiyatroların uzun zamandır açık olduğu Madrid'de, kısıtlı imkanlarla da olsa flamenkonun da arasında bulunduğu bazı sanatsal gösteriler faaliyetlerine başladı.