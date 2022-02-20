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Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı - Son Dakika

Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

20.02.2022 10:40

- Madrid'de lunaparktaki oditoryumunun çatısı çöktü: 13 yaralı İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

- Madrid'de lunaparktaki oditoryumunun çatısı çöktü: 13 yaralı

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir lunaparkın içindeki oditoryumunun çatısının çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Başkent Madrid'de bir lunaparkın içinde yer alan oditoryumunun çatısı çöktü. Madrid Samur Sivil Koruma ekipleri, olayda 13 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 8'inin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Madrid itfaiye ekipleri ise olay yerinde incelemelerin devam ettiğini ve bölgenin kapatıldığını belirtti.

Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı
Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı
Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı

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Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı Son dakika haber | La Liga'da lider Real Madrid sahasında farklı kazandı Son dakika haber | La Liga'da lider Real Madrid sahasında farklı kazandı Türkiye'de İspanyol zeytin çeşitlerine ilgi artıyor Türkiye'de İspanyol zeytin çeşitlerine ilgi artıyor

İspanya, Madrid, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madrid'de Lunaparktaki Oditoryumunun Çatısı Çöktü: 13 Yaralı - Son Dakika
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