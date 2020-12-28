Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı - Son Dakika

Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı

28.12.2020 17:17

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirme girişimlerini protesto etmek için palyaço kıyafetleriyle gösteri düzenledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirme girişimlerini protesto etmek için palyaço kıyafetleriyle gösteri düzenledi.

Madrid'in kent merkezindeki Puerta del Sol Meydanı'nda toplanan bir grup sağlık çalışanı, "Sağlık Büyük Sirki" başlığı altında, tiyatro oyununa benzer bir gösteri organize etti.

Bir hastane açılışının canlandırıldığı ve bir grup yaşlının hastaymış gibi konu mankeni olarak kullanıldığı gösteride geçen diyaloglarda, devlet hastanelerinin kötü durumda olduğu ve sağlıkta özelleştirmenin çözüm olmadığı savunuldu.

Eyleme katılan ve soyadını açıklamak istemeyen hemşire Dora, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Madrid'de kamu sağlık hizmetleri tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Devlet hastaneleri kaderine terk edilip, özelleştiriliyor." dedi.

Devlet hastanelerinin özelleştirilmesi sorununun geçmişinin olduğunu ancak Kovid-19 ile birlikte sağlık sektöründe yaşanan krizin çok daha belirginleştiğini dile getiren İspanyol hemşire, "Devlet hastanelerine yeterli yatırımın yapılmasını, özelleştirilmenin durdurulmasını, sağlık çalışanlarının kaliteli hizmet vermesi için çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Salgının en yoğun görüldüğü kentlerden biri olan Madrid'de, sağ görüşlü siyasi partilerin koalisyonundan oluşan özerk yönetim hükümeti, aralık ayı başında Kovid-19 hastalarının kullanımı amacıyla yaptırdığı bir hastaneyi açmıştı.

Başlangıçta 50 milyon avro olan maliyeti daha sonra 100 milyon avroya kadar çıkan hastane, eleştiriler, şüpheler, ekstra maliyetler ve gecikmeyle açılmış, çok sayıda sağlık çalışanı yeni hastanede görev almayı kabul etmemişti.

Madrid'de şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 bin 700 kişi hayatını kaybederken, 400 bine yakın vaka tespit edildi.

Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı
Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı
Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı
Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı

Protesto, Hastane, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirmeye karşı palyaço kıyafetiyle eylem yaptı - Son Dakika


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