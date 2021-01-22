Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti - Son Dakika

Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti
22.01.2021 15:26
La Paz hastanesi girişinde toplanan grup Protestodan detaylar MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti.
La Paz hastanesi girişinde toplanan grup
Protestodan detaylar
MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz hastanesi girişinde toplanan grup, "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.
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