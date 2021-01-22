Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti - Son Dakika

Madrid'de sağlık çalışanları "sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları" protesto etti

22.01.2021 15:26

La Paz hastanesi girişinde toplanan grup Protestodan detaylar MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti.

La Paz hastanesi girişinde toplanan grup

Protestodan detaylar

MADRİD - İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, Madrid'deki yerel yönetimin sağlık sektöründeki özelleştirme girişimlerini ve yeni hastanelere siyasi baskılarla yapılan atamaları protesto etti. La Paz hastanesi girişinde toplanan grup, "sağlıkta korkulara, baskılara ve siyasi atamalara hayır" çağrısında bulundu.

Madrid'de sağlık çalışanları sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları protesto etti
Madrid'de sağlık çalışanları sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları protesto etti
Madrid'de sağlık çalışanları sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları protesto etti
Madrid'de sağlık çalışanları sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları protesto etti

Protesto, İspanya, La Paz, Madrid, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madrid'de sağlık çalışanları 'sağlıkta özelleştirmeyi ve siyasi atamaları' protesto etti - Son Dakika


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