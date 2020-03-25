Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu

İspanya'nın başkenti Madrid'de, Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan ilk sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen bir hasta, sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.



Genç erkek hastanın, ambulansla geldiği sahra hastanesinden yürüyerek ayrılışı sırasında duygulu anlar yaşandı.