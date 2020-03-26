Son Dakika › Dünya › Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu - Son Dakika Dünya
Madrid'de sahra hastanesinde tedavi olan ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu
6 saat önce
Madrid'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.
Madrid'de Covid-19 salgınına karşı geçen hafta kurulan sahra hastanesinde tedavi olup iyileşen ilk hasta sağlık personelinin alkışlarıyla taburcu oldu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 02:39
Son Dakika Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz