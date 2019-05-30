Son Dakika Haberleri: Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline 'özel tarife': Bir gecelik oda 25 bin euro
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Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline 'özel tarife': Bir gecelik oda 25 bin euro

1 saat önce

Şampiyonlarlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham arasında oynanacak final maçı öncesi organizasyonun yapılacağı İspanya'nın Madrid kentinde konaklama fiyatları 'anormal' seviyede arttı. Futbolseverlerin akın edeceği kentte bir gecelik kalacak yerin fiyatı 25 bin euroya kadar çıktı.

Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline 'özel tarife': Bir gecelik oda 25 bin euro, System.String[]
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham arasında oynanacak final maçı öncesi organizasyonun yapılacağı İspanya'nın Madrid kentinde konaklama fiyatları 'anormal' seviyede arttı.

Futbolseverlerin akın edeceği kentte bir gecelik kalacak yerin fiyatı 25 bin euroya (166 bin 330 Türk Lirası) kadar çıktı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:08 
Liverpool, İspanya, Madrid, Dünya
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