Madrid'de Şampiyonlar Ligi finaline 'özel tarife': Bir gecelik oda 25 bin euro
1 saat önce
Şampiyonlarlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham arasında oynanacak final maçı öncesi organizasyonun yapılacağı İspanya'nın Madrid kentinde konaklama fiyatları 'anormal' seviyede arttı. Futbolseverlerin akın edeceği kentte bir gecelik kalacak yerin fiyatı 25 bin euroya kadar çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ve Tottenham arasında oynanacak final maçı öncesi organizasyonun yapılacağı İspanya'nın Madrid kentinde konaklama fiyatları 'anormal' seviyede arttı.
Futbolseverlerin akın edeceği kentte bir gecelik kalacak yerin fiyatı 25 bin euroya (166 bin 330 Türk Lirası) kadar çıktı.
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