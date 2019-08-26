Son Dakika Haberleri: Madrid'de yağmur ve dolu etkili oldu
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Madrid'de yağmur ve dolu etkili oldu

51 dakika önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı yağmur ve dolu hasara neden oldu.

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İspanya'nın başkenti Madrid'de aşırı yağmur ve dolu hasara neden oldu.

Gün boyu etkili olan sağanak ve dolu, başta Arganda del Rey, Valdemoro ve Rivas ilçeleri olmak üzere Madrid'in genelinde etkili oldu.

Madrid özerk yönetimi hükümeti ve yerel belediyelerinden yapılan açıklamaya göre, kentteki 5 metro hattı ile M-40 ve M-30 çevre yolları ve bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Arganda del Rey'de 17.30-18.00 arasında metrekareye 40 litreden fazla yağış düştü. Şiddetli yağışın ve dolunun etkisiyle çok sayıda araç zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Madrid özerk yönetimi, itfaiyenin 200'den fazla yere müdahale ettiğini, ikinci derece öneme sahip turuncu alarma geçildiğini açıkladı.

İspanya, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:42 Kaynak: AA
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