Madrid'de yüzlerce yolcu kar fırtınası nedeniyle havalimanında mahsur kaldı - Son Dakika

Madrid'de yüzlerce yolcu kar fırtınası nedeniyle havalimanında mahsur kaldı

09.01.2021 15:21
Madrid'de yüzlerce yolcu kar fırtınası nedeniyle havalimanında mahsur kaldı, System.String[]

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle yüzlerce yolcunun dün geceden beri Madrid Barajas Havalimanı'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

İspanya'yı iki gündür etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle yüzlerce yolcunun dün geceden beri Madrid Barajas Havalimanı'nda mahsur kaldığı öğrenildi.

AA muhabirinin, Türk Hava Yolları (THY) yetkilileri ve mahsur kalan bazı vatandaşlardan aldığı bilgiye göre, çok sayıda uçak şiddetli kar yağışı sebebiyle dün gece havalanamayarak pistte kaldı, bazı uçaklar ise 7,5 saat sonra körüğe yanaştırıldı.

Şiddetli kar yağışından yolların kapanmasıyla havalimanına araç giriş ve çıkışı durduruldu, burada mahsur kalan yolcular sadece metro ile otellere ulaştırılmaya çalışıldı.

Saat 23.00'a kadar tüm uçuşlar durduruldu

Yetkililer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çok sayıda otelin kapalı olması ve açık olanların da kötü hava şartlarından yemek servisi yapamayacaklarını söylemesi sebebiyle mağdur yolcular için çözüm üretmekte zorlandıklarını aktardı.

Madrid Barajas Havalimanı'nda saat 23.00'a kadar tüm uçuşların durdurulduğu, hava şartlarındaki gelişmelere göre hareket edileceği açıklandı.

"Filomena" adı verilen ve iki gündür İspanya'yı etkisi altına alan kar fırtınası sebebiyle ülke genelinde 600 kadar yol trafiğe kapatılırken, hava, deniz ve demir yolu ulaşımı da büyük ölçüde durdu.

Son 24 saatte soğuktan donan 2 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, 10 büyük şehirde sivil yardım kurumları "kırmızı" alarma geçti.

Türk Hava Yolları, İspanya, Madrid, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madrid'de yüzlerce yolcu kar fırtınası nedeniyle havalimanında mahsur kaldı - Son Dakika


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