Madrid'deki iklim değişikliği zirvesi beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madrid'deki iklim değişikliği zirvesi beklentileri karşılayamadı - Son Dakika

Madrid'deki iklim değişikliği zirvesi beklentileri karşılayamadı

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve iki hafta süren 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) düşük olan beklentileri bile karşılayamadı.

Madrid'deki iklim değişikliği zirvesi beklentileri karşılayamadı, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı ve iki hafta süren 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) düşük olan beklentileri bile karşılayamadı.

Şili'deki şiddet olaylarından dolayı son anda Madrid'e alınan ve 2 Aralık'ta başlayan COP25, sona erdi.

COP25'e katılan BM üyesi 197 ülke, küresel karbon emisyonları miktarının dağılımı, çevresel bütünlük ve finansman konularındaki görüş farklılıklarını aşamadı.

2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın 6. maddesinde yer alan, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkelerin iş birliğini artırmak ve iklim eylemine finansman sağlamak için bir piyasa mekanizması kurulması, Madrid'deki zirvedeki tartışmaların odak noktasını oluşturdu.

Gelişmekte olan ülkeler, iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerin gerisinde kalan ülkelerin finansmanının gelişmiş ülkeler tarafından karşılanmasını talep etti.

Bazı gelişmiş ülkeler ise iklim değişikliğine karşı 2020'de başlanması öngörülen eylem planlarının 2023'e uzatılması yönünde baskı yaptı.

Ayrıca, iklim değişikliğinden kaynaklanan zararlarla ilgili uluslararası bir mekanizma oluşturulması önerisi de adım atılamayan konular arasında yer aldı.

COP25'in resmi programındaki toplantılar sona ermesine rağmen henüz üzerinde anlaşmaya varılamayan sonuç bildirgesiyle ilgili 197 ülkenin delegasyonu arasında görüşmeler devam ediyor.

Çevreci aktivistlere göre COP25 "başarısız" oldu

Diğer yandan Madrid'de bir fırsatın kaçırıldığını savunan uluslararası çevre örgütlerinin temsilcileri ise COP25'i "başarısız" olarak yorumladı.

Aktivistler, iklim değişikliğiyle ilgili siyasetçiler üzerindeki baskılarını ve eylemlerini artırma sözü verdi.

Madrid'deki iklim zirvesinde, fenomen haline gelen ve Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilen İsveçli 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, en çok konuşulan isim oldu.

Thunberg, yaptığı konuşmalarda, "Aktivistler olarak her geçen gün büyüyoruz ve daha çok çalışıyoruz. Bir yıldır aktif haldeyiz ama bu siyasi eyleme dönüşmüyor. Siyasetçiler harekete geçmeli, artık bir dakika bile bekleyemeyiz." çağrısında bulunmuştu.

İklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin kıstas aldığı 2015'teki Paris Anlaşması gereği 2020'da başlayacak eylem planlarıyla endüstriyelleşme öncesi döneme kıyasla küresel sıcaklık artışının 2 derecenin olabildiğince altında tutulması hedefleniyor.

26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) gelecek yıl İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek.

Birleşmiş Milletler, İspanya, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Güleda Cankel'in katiline istenen ceza belli oldu
Arda Turan'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası gündemi salladı! ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Abdullah Gül Şehir Üniversitesi'yle ilgili sessizliğini bozdu: Tayyip Bey'i aradım, "hukuk içinde bir çözüm üretilebilir" dedim

Son Dakika Haberleri
06:23 Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
06:19 Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi - Son Dakika
06:18 Kontrolden çıkan otomobil 10 metrelik köprüden uçtu 1 yaralı - Son Dakika
06:13 KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL 10 METRELİK KÖPRÜDEN UÇTU: 1 YARALI - Son Dakika
05:50 Hatay'da alışveriş merkezinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 07:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madrid'deki iklim değişikliği zirvesi beklentileri karşılayamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]