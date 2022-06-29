Madrid'deki NATO Zirvesi Başladı

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve zirveye katılan liderler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İspanya Başbakanı Pedro Sánchez tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Madrid'deki NATO Zirvesi'nin resmi oturumu bugün başladı. Zirveye katılan liderler, oturumdan önce fotoğrafı için kameralara poz verdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklama şunlar kaydedildi:

Kaynak: ANKA

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