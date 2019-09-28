Madrid derbisi golsüz bitti
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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında oynanan Atletico Madrid-Real Madrid maçı golsüz beraberlikle sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:56 Kaynak: AA
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında oynanan Atletico Madrid- Real Madrid maçı golsüz beraberlikle sona erdi.
Wanda Metropolitano Stadı'nda 68 bin taraftar önünde oynanan Madrid derbisi, 90 dakika boyunca karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçse de heri iki takımın kalecileri gole izin vermedi.
Alınan beraberlikle maç fazlasıyla lider durumda olan Real Madrid puanını 15'e, 3. sıradaki Atletico Madrid ise 14'e çıkardı.
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