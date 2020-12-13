Madrid derbisi Real'in

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

Madrid derbisinde iyi başlayan ve ilk dakikadan itibaren rakibine baskı kuran Real Madrid, 15. dakikada Casemiro'nun kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarının başlarında Atletico'nun beraberlik golünü aradığı atakları durdurmayı başaran Real Madrid, 63. dakikada Dani Carvajal'ın ceza sahasının dışından sert vuruşunda direkten dönen topun kaleci Jan Oblak'ın sırtına çarpıp ağlarla buluşmasıyla farkı 2'ye çıkardı.

İlerleyen dakikalarda her iki takımın kalecisi güzel kurtarışlarıyla başka gole izin vermezken, Real Madrid derbiden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla, ligde 1 maç eksiği olan Real Madrid puanını 23'e çıkarıp 3'üncülüğe yükseldi.

Real Madrid karşılaşması öncesinde La Liga'daki son 10 maçında kalesinde gördüğü toplam gol sayısını (2) derbi maçında gören Atletico Madrid, 26 puanda kalıp iki maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

La Liga'da ikinci sırada olan 25 puandaki Real Sociedad, pazar günkü maçta Eibar'ı yenmesi halinde 13. haftada ligin yeni lideri olacak.

Zidane ve Real Madrid zorlu haftadan en iyi şekilde çıktı

Diğer yandan gerek La Liga gerekse Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçlardan dolayı geleceği tartışılmaya başlanan Real Madrid teknik direktörü Zinedine Zidane, kritik ve zorlu haftayı en iyi şekilde tamamladı.

Geçen haftaya kadar ligde son 3 maçını kazanamayan ve 1 Aralık'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı karşılaşmada deplasmanda Shakhar Donetsk'a 2-0 yenilen Real Madrid, hem Avrupa'da yoluna devam etmeyi hem de ligdeki şampiyonluk yarışını riske atmıştı.

Zorlu maçların olduğu bir haftayı kayıpsız kapatan Real Madrid, ligde 5 Aralık'ta deplasmanda Sevilla'yı 1-0 mağlup ettikten sonra bu akşam da derbi maçında lider Atletico'yu 2-0 yendi.

Real Madrid, Atletico ile arasındaki puan farkının 9'a çıkmasını engelleyerek şampiyonluk yarışındaki iddiasının azalmasını engelledi.

Sadece Şampiyonlar Ligi'nden elenme değil Avrupa Ligi'ne dahi katılamama riskiyle 9 Aralık'ta Mönchengladbach maçına çıkan Real Madrid, sahadan 2-0 galip ayrılarak grup lideri olarak Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkmayı başardı.

Zorlu haftada art arda alınan galibiyetler, Real Madrid'de Zidane'ın geleceği tartışmalarını da şimdilik rafa kaldırdı.