Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı

10.09.2022 23:52
Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı

Madrid Hayvanat Bahçesi, Cuma günü ikiz pandalar "You You" ve "Jiu Jiu"nun ilk doğum gününü bambu ve en sevdikleri meyvelerden yapılmış özel bir doğum günü pastası ile kutladı.

Madrid Hayvanat Bahçesi, Cuma günü ikiz pandalar "You You" ve "Jiu Jiu"nun ilk doğum gününü bambu ve en sevdikleri meyvelerden yapılmış özel bir doğum günü pastası ile kutladı.

Doğum günü kutlamaları ile hayvanat bahçesinde pandalarla ilgili birçok özel etkinliğin düzenleneceği "Dev Panda Ayı" başlamış oldu.

Madrid Hayvanat Bahçesi Akvaryumu'nda doğan "You You" ve "Jiu Jiu", ilk kez Mart ayında İspanya Kraliçesi Sofia ve Çin'in İspanya Büyükelçisi Wu Haitao'nun katıldığı bir etkinlikte halkın önüne çıkmıştı.

Yavrular Madrid'de hızla gelişti. Doğduklarında 200 gram ağırlığında olan pandaların her biri 30 kilograma kadar büyüdü.

ALEJANDRO CABRERA, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Panda bakıcısı

"Bu hayvanlarla çalışmak ve onlara bakmak, onlarla zamanımı paylaşmak bir ayrıcalık."

ALEJANDRO CABRERA, Madrid Hayvanat Bahçesi'nde Panda bakıcısı

"2010'da ikizler doğdu, 2013 ve 2016'da ise tek yavrularımız oldu. Dev pandaları yetiştirmede büyük başarı elde ettik."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

YORUMLAR
500
Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi! Türk sinemasının efsane oyuncusu Nuri Alço, yavru ayıya gazoz içirdi!
Kaynak: Xinhua

Hayvanat Bahçesi, Madrid, You, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! ABD'den Türkiye'ye 'savaş uçağı' tehdidi geldi: Rusya'dan alırsanız yaptırım uygularız
21:55 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz?
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:52 İndirim kısa sürdü! Tarım Kredi'deki fiyatlar zincir marketlerin bile üzerini gördü
21:12 Kraliyet eltileri buluştu! William ve Kate cenaze için İngiltere'ye dönen Harry ile Meghan'ı ziyaret etti
21:04 Fenerbahçe'den Bruma kararı! Yeni transfer maçlara çıkamayacak
20:52 Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin'den Eda Ece'nin sevgilisi Buğrahan Tuncer'in açıklamalarına tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 23:52:40. #1.11#
SON DAKİKA: Video: Dev Panda İkizleri Madrid Hayvanat Bahçesinde 1. Yaş Günlerini Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement