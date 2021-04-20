Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı - Son Dakika

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı

20.04.2021 20:25
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı, System.String[]

Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi. Avrupa Süper Ligi'nin başlatılmasını doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran veya şartlandıran, katılımcı kulüplere, futbolcularına ve yöneticilerine yönelik bir yaptırım veya disiplin önlemi alınması, mahkemenin tedbiri kararıyla yasaklandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki 17 numaralı ticaret mahkemesinin, Avrupa Süper Ligi'ni kurma girişimini başlatan 12 futbol kulübüne karşı herhangi bir yaptırım yapılmasını önlemeye yönelik tedbiri karar aldığı bildirildi.

İspanyol basınında mahkeme kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, "Avrupa Süper Ligi'nin başlatılmasını doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde yasaklayan, kısıtlayan, sınırlandıran veya şartlandıran, katılımcı kulüplere, futbolcularına ve yöneticilerine yönelik herhangi bir yaptırım veya disiplin önlemi alınmasının mahkemenin tedbiri kararıyla yasaklandığı" ifade edildi.

"FİNANSMAN DESTEĞİ ŞİRKETLERİN ELİ"

Kararın alınmasına ilişkin mahkeme yapılan başvuruyu, Avrupa Süper Ligi'ne finansman desteği vereceğini açıklayan şirketlerin yaptığı ileri sürüldü.

İspanyol basın organları söz konusu kararı internet sitelerinde "Süper Lig'e ilk yasal destek" başlığıyla duyurdu.

Öte yandan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gazetesi Expansion da, futbol dünyasında çok ciddi tartışmalara neden olan bu girişimin kurucu üyelerinden Real Madrid, Barcelona ve Liverpool gibi kulüplerin uluslararası alanda en üst düzeyde avukatlık bürolarıyla anlaşmak üzere olduğunu iddia etti.

15 kurucu kulüp (şimdilik sadece 12'si açıklandı) ve 5 değişen davetli kulübün olması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin ağustos ayında başlaması ve maçlarını hafta içinde oynaması öngörülüyor.

Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı
Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı

Real Madrid, Mahkeme, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

MHP'den İstifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı MHP'den İstifa eden Dörtyol Belediye Başkanı: Atları teslim ettiğimiz kişi atları elinden kaçırdı Avrupa Süper Ligi'nden ilk çatlak ses geldi! İki İngiliz takımı çekilmeye hazırlanıyor Avrupa Süper Ligi'nden ilk çatlak ses geldi! İki İngiliz takımı çekilmeye hazırlanıyor Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Nusret, 'Nereden geldiğini unutma' diyerek paylaştı, binlerce kişinin takdirini topladı Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt tuhaftı Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 346 kişi vefat etti, 61 bin 28 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı Sivas karşısında tam hazır olmadan sahaya sürülen Vincent Aboubakar sakatlandı ve kenara alındı         
20:15
Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu Melisa Aslı Pamuk, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu         
20:00
Eşini 38 yerinden bıçaklayan cani koca, hakimin sorusuna verdiği cevapla kimseyi inandıramadı Eşini 38 yerinden bıçaklayan cani koca, hakimin sorusuna verdiği cevapla kimseyi inandıramadı         
19:04
Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın Beddua sorusu karşısında sinirlenen Nihat Hatipoğlu: Kimseye yapmayın, Allah'a bırakın         
18:25
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı         
18:15
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı         
18:02
Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi Kaz Dağları'nda altın madeni kuracaktı! İzinleri iptal edilen Alamos Gold, Türkiye'den 1 milyar dolar tazminat istedi         
17:27
Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu Parti grubunda Kılıçdaroğlu'nun zor anları! Sesi gitti, salondakiler alkışlarla destek oldu         
15:46
Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü Hakan Sabancı ile mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın'dan bomba itiraf: Beni yatağa atacağını düşündü         
15:46
Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum Canına tak eden polis, kısıtlamaları ihlal eden vatandaşlara veryansın etti: Yeter artık, hakkımı helal etmiyorum         
13:14
20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar 20 yıl sonra keşke dememek için arıcılığa başladılar, şimdi siparişlere yetişemiyorlar         
12:30
Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı Hakkında işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu ortaya çıktı         
12:19
Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama Sıpa saldırısına uğrayan Zeynep Öztürk'ten ilk açıklama         
12:00
Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor Rekabet Kurulu onayladı! OYAK, Sarelle ve Tadelle'yi satın alıyor         
10:37
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 20:46:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madrid mahkemesi, Avrupa Süper Ligi kulüplerine olası yaptırımları engelleyecek tedbir kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei