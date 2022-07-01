Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler - Son Dakika
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Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler

01.07.2022 09:43

Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği önündeki vetosunun da gündeme geldiği zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme de yakından takip edildi.

Liderlerin bir araya gelerek gelecek 10 yıl için yeni Stratejik Konsept'te anlaştığı zirvede varılan mutabakatla Türkiye'nin vetosunu geri çekmesinin ardından Finlandiya ve İsveç'de İttifak'a davet edildi.

Yapılan zirvede, Türkiye için kazanım olarak nitelendirilebilecek tek şeyin YPG ve FETÖ'nün bir uluslararası metinde terör ifadeleriyle birlikte geçmesi olduğunu söyleyen Yinanç, "Bu konuda önümüzdeki dönemin en belirleyici şeyi uygulama olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın zirvenin ardından yapılan basın toplantısında yaptığı açıklamalara dikkat çeken Yinanç, "Erdoğan basın toplantısında, İsveç'in 73 kişiyi iade edeceği sözünü verdiğini söyledi. Ancak gazeteciler metinde böyle bir şey olmadığını söyledi. Erdoğan her zamanki gibi eli çok yüksekten açtı. İsveç'te de kamuoyu böyle bir iadeyi beklemiyor. Ama belki iade olmasa da mutabakat belgesindeki sınır dışı ifadesi uygulamaya konulabilir" diye konuştu.

Diplomatik olarak masada daha gerçekçi şeylerin konuşulduğunu belirten Yinanç, "Ancak Erdoğan şu anda herkesin dikkatini bu 73 rakamına çekti. Bu bize gösteriyor ki önümüzdeki dönem yine krizli bir dönem olacak. Çünkü Türkiye'nin terörist olarak tanımladığı kişilerin İsveç ve Finlandiya'da yaptıkları şeyler terörist tanımı içine girmeyebilir" dedi.

Madrid uzlaşmasının perde arkası, artıları eksileri neler?

Zirvede gözden kaçan detaylar...

Biden-Erdoğan görüşmesi...

Erdoğan'ın zirve sonrası yaptığı açıklamanın verdiği mesajlar...

YORUMLAR
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Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor Economist: Erdoğan eve zaferle dönüyor Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...
Kaynak: DailyMotion.com

Finlandiya, Türkiye, Madrid, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madrid zirvesinde gözden kaçanlar ve ters köşeler - Son Dakika

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