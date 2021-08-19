Madrigal, Garanti BBVA ile Sesini Aç'ta - Son Dakika

Grup, ilk albümünün ilk canlı performans kaydını "Sesini Aç" için gerçekleştirirken, yine ilk kez genç trompet sanatçısı Dilan Balkay ile "Neden Diye Sorma" ve "Hepsi Kafamda" şarkılarında aynı sahneyi paylaştı.

2007 yılında Kocaeli'nde kurulan Madrigal, vokalde Anıl Erdem Cevizci, gitarda Ceyhun Kaan Karakaş, klavyede Burak Emir Kamacı, basgitarda Kaan Alıcı ve davulda Sanlı Akgün'den oluşuyor. 2010 yılında İstanbul'a gelerek 2014'e kadar cover şarkılar söyleyen ve birçok etkinlikte sahne alan grup, 2014 yılından sonra kendi şarkılarını bestelemeye başladı. Grup, 2015 yılında ilk EP'si "Neden Diye Sorma" yı yayınladı. Bunu, "Sonunda", "Yapboz", "Kelebekler", "Seni Dert Etmeler" ve "Aynadaki Görüntün" isimli teklileri izledi. Madrigal ilk albümü "Neogazino" yu ise Nisan 2021'de dinleyicileriyle buluşturdu.

Pandemi döneminde de kültür sanata verdiği desteği sürdüren Garanti BBVA'nın, sanatçılara yeni üretimler yapacakları alanlar sağlamak için Youtube'da hayata geçirdiği müzikli sohbet serisi "Garanti BBVA ile Sesini Aç", Ekim ayından itibaren müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla buluşturmaya devam edecek.