Son Dakika Haberleri: Maduro Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor

Maduro Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor

2 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te ABD'den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı.

Maduro Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te ABD'den ayrılan Venezuelalı diplomatları ağırladı. Ağırlama programında konuşan Maduro, ABD, Citgo'yu Venezuela'dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına dair, ABD, Citgo'yu Venezuela'dan çalarak, illegal yollarla ilerlemek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne mesajımız her zaman bir olmuştur Diyalog, saygı, Venezüella'ya müdahalesizlik; ancak Washington'dan gelen yanıt her zaman aynıydı Aşağılama, küçümseme ve saldırganlık. ABD'nin yaptırımları bir soygundur. ABD'ye karşı gerekli yasal girişimlerimiz olacak dedi. MÜZAKEREYE BİR KEZ TAHA HAZIRIM

Muhalefete de seslenen Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Tüm Venezuela muhalefetiyle müzakere, diyalog ve uzlaşı için bir kez daha hazırım, tek bir amaç ile barış, anlayış, karşılıklı tanıma diye konuştu.

TUGAY ZİYARETİNDE DE 'BİRLİK' MESAJI VERMİŞTİ

ABD ve bir çok ülkenin Juan Guaido'ya destek açıklaması sonrası geçtiğimiz gün Carabobo eyaletindeki 41. Zırhlı Tugayı ziyaret eden Devlet Başkanı Maduro, darbe girişimine karşı askerlere birlik ve disiplin içinde olmaları talimatı vermiş; orduyu bölmek için de sürekli komplo kurulduğunu fakat güvenlik güçlerinin Venezuela'ya ve anayasasına giderek daha sadık hale geldiğini; birliklerini 'muhafaza' etmelerini söylemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:00 Kaynak: DHA

Nicolas Maduro, Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Venezuela İçin Ortalığı Karıştıracak Karar: Paralar Guaido'ya Devredildi Venezuela'da Ordu Sokağa Çıktı

'Derdim Olsun' Şarkısıyla Rekor Kıran Reynmen'in Acun Ilıcalı'nın Sunuculuk Teklifini Reddettiği Ortaya Çıktı Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 14:02:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro Abd, Citgo'yu Venezuela'dan Çalmak İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]