Maduro: ABD desteğiyle silahlı eylem ve darbe girişimi için ülkeye sızmaya çalışan 13 kişi yakalandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) destek vermekle suçladığı, silahlı eylem ve darbe girişimi için pazar gününden bu yana ülkeye sızmaya çalışan 13 kişinin yakalandığını açıkladı.



Maduro, Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te düzenlediği basın toplantısında, " Kolombiya'dan Venezuela'ya karşı terörist bir saldırı hazırlanıyor. ABD hükümeti, ülkeyi kana bulamak ve askeri müdahaleye bahane bulmak adına salgın dönemini terörist bir saldırı düzenlemek için kullanıyor" dedi.