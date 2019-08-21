Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı
1 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Aylardır Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, çeşitli görüşmeler yapılıyor.
Venezuela
Devlet Başkanı Maduro, "Aylardır Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, çeşitli görüşmeler yapılıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50
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