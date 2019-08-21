Son Dakika Haberleri: Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı

1 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Aylardır Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, çeşitli görüşmeler yapılıyor.

Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı, System.String[]
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, "Aylardır Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, çeşitli görüşmeler yapılıyor." dedi.
Venezuela, Hükümet, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İtalya Başbakanı Conte istifasını açıkladı
Memur-Sen ile hükümet yine anlaşamadı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı Bursalı esnaf ihtiyaç sahiplerine ücretsiz gelinlik dağıtıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:20:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maduro, ABD ile görüştüklerini doğruladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]