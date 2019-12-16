Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi - Son Dakika Dünya

Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi

6 saat önce

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Leopoldo Lopez hakkında Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak ülkeye saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarttı.

Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi, System.String[]

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Leopoldo Lopez hakkında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile işbirliği yaparak ülkeye saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarttı.


Venezuela Devlet Başkanı Maduro pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki askeri mevzilere ABD ile birlikte komplo düzenlemeyi planlayanlar için tutuklama emri çıkarttığını duyurdu.

Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Nicolas Maduro, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altın yükselişe geçti! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Amerikan askerlerinin ayrılmadığı Deyrizor'da her yerden petrol çıkıyor Erdoğan'ın "gerekirse kapatırız" dediği İncirlik Üssü hakkında neler biliyoruz? İncirlik'te nükleer silah var mı? Beş soruda İncirlik Üssü Amerika'da askeri öğrencinin yaptığı el işareti olay oldu

Son Dakika Haberleri
17:39 Antalya'da ölen İngiliz baba-oğul adına futbol turnuvası - Son Dakika Haber
17:38 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
17:33 Mardin'de eylem ve etkinlik yasağı - Son Dakika Haber
17:33 Tik tok polis geldi - Son Dakika Haber
17:31 Kırmızı ışık ihlali ile motosikletli gencin ölümüne neden olan sürücüye 5 yıl hapis - Son Dakika Haber
17:16 Antalya'da Aralık ortasında deniz keyfi! - Son Dakika Haber
16:53 Bakan Kasapoğlu, CHP'li vekilin masasına bıraktığı ödülü görünce şaşıp kaldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 17:41:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]