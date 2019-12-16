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Maduro, ABD ile saldırı planladığını iddia ettiği Guaido için tutuklama emri verdi
6 saat önce
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Leopoldo Lopez hakkında Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yaparak ülkeye saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarttı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido ve Leopoldo Lopez hakkında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile işbirliği yaparak ülkeye saldırı planladıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarttı.
Venezuela Devlet Başkanı Maduro pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki askeri mevzilere ABD ile birlikte komplo düzenlemeyi planlayanlar için tutuklama emri çıkarttığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:32
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