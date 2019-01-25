Maduro: ABD ile ticari ilişkiler devam edecek
52 dakika önce
Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek.
Maduro, "ABD
ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:38
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