Son Dakika Haberleri: Maduro: ABD ile ticari ilişkiler devam edecek

Maduro: ABD ile ticari ilişkiler devam edecek

52 dakika önce

Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek.

Maduro: ABD ile ticari ilişkiler devam edecek, System.String[]
Maduro, "ABD ile ilişkilerimiz çok yönlü. Biz, ABD hükümeti ile diplomatik ve politik ilişkilerimizi kestik. Ancak diğer ilişkilerimiz devam edecek. Eğer patates almak isterlerse, patates satarız. Petrol almak isterlerse petrol. Eğer hiçbir şey satın almak istemezlerse de satmayız." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 09:38 

Ekonomi
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